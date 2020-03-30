Биробиджан, , 05:27 — REGNUM В городе Облучье Еврейской автономной области во время пожара в многоквартирном доме погибла пожилая женщина-инвалид, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

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Пожар случился на втором этаже трёхэтажного дома. Погибшая проживала со своим сыном, который во время пожара пытался спасти её из огня. Прибывшие пожарные эвакуировали 11 жильцов, но женщину спасти не удалось.

«В 11:30 на пульт пожарно-спасательной службы МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о возгорании в многоквартирном доме по улице Интернациональной в городе Облучье. Возгорание было локализовано. Женщину спасти не удалось», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге следователи ищут очевидцев пожара, в котором погибло 8 человек.