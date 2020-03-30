Мурманск, , 04:52 — REGNUM В Мурманской области выявлено 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом у 18 человек анализы на заболевание предварительно положительные. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

«По состоянию на 22:00 29 марта в Мурманской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом», — сообщили в штабе.

По данным штаба, 1 заболевший выздоровел, 4 пациента находятся в больнице, у 18 человек анализы предварительно положительны на коронавирус.

На данный момент в РФ коронавирусом инфицированы 1534 человека.

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