Вашингтон, 30 марта 2020, 04:35 — REGNUM В США провели свыше 894 тысячи тестовых проб на выявление COVID-19 с момента начала распространения заболевания. Об этом рассказал руководитель Офицерского корпуса службы здравоохранения США при министерстве здравоохранения страны, адмирал Бретт Джируар.
После слов Джируара президент страны Дональд Трамп заявил, что США является лидером по количеству заболевших из-за большого числа тестов на коронавирус.
Как сообщало 30 марта ИА REGNUM, Трамп заявил, что меры, против эпидемии коронавируса, позволили избежать гибели более двух миллионов американцев, при этом если в результате пандемии погибнет от 100 до 200 тысяч человек, то это будет означать, что власти «хорошо потрудились».
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