Вашингтон, , 04:35 — REGNUM В США провели свыше 894 тысячи тестовых проб на выявление COVID-19 с момента начала распространения заболевания. Об этом рассказал руководитель Офицерского корпуса службы здравоохранения США при министерстве здравоохранения страны, адмирал Бретт Джируар.

«Мы смогли провести в США более 894 000 анализов», — сказал Джируара.

После слов Джируара президент страны Дональд Трамп заявил, что США является лидером по количеству заболевших из-за большого числа тестов на коронавирус.

Как сообщало 30 марта ИА REGNUM, Трамп заявил, что меры, против эпидемии коронавируса, позволили избежать гибели более двух миллионов американцев, при этом если в результате пандемии погибнет от 100 до 200 тысяч человек, то это будет означать, что власти «хорошо потрудились».

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