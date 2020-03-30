Москва, , 04:18 — REGNUM Экстренное предупреждение, в связи с резким похолоданием объявлено в Москве. Об этом сказано в сообщении на сайте главка МЧС по Москве.

Сообщается, что, по прогнозам Росгидромета, с 6:00 до 21:00 30 марта в столице ожидается «дождь, переходящий в мокрый снег, усиление северного ветра местами порывами 12−17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, гололедица».

Ведомство рекомендует жителям столицы, передвигаясь пешком по улице, «обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями». При управлении автомобилем, рекомендуется снизить скорость и держать максимально возможную дистанцию и избегать внезапных маневров.

Парковать автомобили следует на удалении от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозировал ближе к 29 марта в Москве снижение температуры воздуха.

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