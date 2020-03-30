Харбин, Китай, , 04:08 — REGNUM Министерство экологии Китая направило рабочую группу в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны после утечки шахтных хвостов, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Утечка произошла в 13:40 по местному времени 28 марта на хвостохранилище компании Yichun Luming Mining Co. Ltd. Часть разлившихся хвостов попало в местную реку. Министерство инициировало режим чрезвычайной ситуации в связи с инцидентом. Рабочая группа под руководством замминистра Чжай Цина выехало на место происшествия.

Все причастные департаменты и министерства провинции направили своих экспертов на место разлива в рамках чрезвычайно рабочей группы. Отметим, что шахтные хвосты — это отходы от обогащения полезных ископаемых, которые состоят из пустой породы.