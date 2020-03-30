Куньмин, Китай, , 04:03 — REGNUM Более 1000 человек были направлены на тушение лесного пожара, который разгорелся в китайской провинции Юньнань после обеда по местному времени 29 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Помимо 130 профессиональных пожарных, свыше 800 местных жителей и чиновников, шесть пожарных и инженера и два вертолета были направлены на тушение пожара, сообщили в уездном правительстве Наньцзяна в Дали-Байском автономном округе.

Власти утверждают, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Пока ведется расследование причин возгорания. Предварительная версия — это ритуальное сжигание подношений предкам одним из местных жителей на День поминовения усопших.

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