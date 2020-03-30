Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Посольство РФ в США в связи с информацией о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в тюрьмах страны запросило в Госдепе данные о состоянии здоровья заключённых в США граждан России. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook.

«Незамедлительно направили в Государственный департамент запрос о состоянии здоровья росграждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях», — написал посол.

Как сообщало 25 марта ИА REGNUM, посольство России в США не располагает информацией о гражданах РФ, которые находятся в этой стране и инфицированы коронавирусом.

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