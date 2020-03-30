Москва, , 02:18 — REGNUM Введение режима самоизоляции для всех жителей столицы назвали незаконным в верхней палате парламента. Инициативу столичной мэрии прокомментировал сенатор Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По его словам, решение московских властей противоречит статье 55 Конституции РФ, так как ограничение прав и свобод граждан возможно исключительно «в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».

«А значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал сенатор.

Как сообщало 30 января ИА REGNUM, в региональном главке МВД РФ сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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