Москва, , 01:36 — REGNUM Самодисциплина граждан это одна из важнейших мер по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликованном на его странице в Instagram.

В обращении к гражданам бывший председатель правительства отметил, что предпринимаются все необходимые меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Однако гражданам следует быть готовыми «к разным сценариям её развития».

Неблагоприятный сценарий развития пандемии «потребует принятия ещё более жёстких решений».

"Поэтому важно сделать всё, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», — заявил заместитель председателя Совета безопасности России.

Также Медведев выразил благодарность врачам, которые «достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам». Благодаря их самоотверженным усилиям «удаётся сдерживать быстрое распространение болезни».

Как сообщало 30 января ИА REGNUM, как сообщили в региональном управлении МВД РФ в Подмосковье не вводили комендантский час из-за коронавируса.

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