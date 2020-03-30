Москва, 30 марта 2020, 01:14 — REGNUM Пассажирский Boeing-737, следовавший рейсом Сочи — Москва, экстренно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», 29 марта сообщает ТАСС.
Посадка произошла в 23:45 мск. На момент приземления на борту находилось 161 человек. Причиной экстренных действий экипажа стало срабатывание датчика неисправности левого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
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