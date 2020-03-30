Москва, 30 марта 2020, 01:11 — REGNUM В Подмосковье не вводили комендантский час из-за коронавируса. Об этом заявила глава регионального управления информации и общественных связей МВД Татьяна Петрова.
По её словам, перед правоохранителями региона ставилась задача «проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции».
Уточняется, что руководители регионального МВД объявило о проверки в отношении полицейских, которые распространяли «информацию, не соответствующую действительности».