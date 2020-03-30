Тегеран, , 00:54 — REGNUM В Иране остановили дешифровку чёрных ящиков сбитого украинского самолёта Boeing 737−800 из-за эпидемии COVID-19. Об этом рассказал министр дорог и городского строительства страны Мохаммад Эслами, передает РИА Новости.

«Из-за коронавируса работы по расшифровке были приостановлены», — сказал министр.

По его словам, дешифровка бортовых самописцев возобновится, когда ситуация с эпидемией COVID-19 в Иране стабилизируется.

Как сообщало 22 января ИА REGNUM, Эслами заявил, что самописцы с Boeing 737 должны остаться в стране.

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