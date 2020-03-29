Красногорск, , 23:48 — REGNUM В сети появились несколько видеоматериалов, на которых полицейские патрули, объезжая на служебной машине улицы города Московской области, предупреждает жителей в громкоговоритель о введении комендантского часа. Соответствующее видео 29 марта было опубликовано одним из пользователей YouTube.

На видео видно, как служебная полицейская машина, следуя по улицам города, предупреждает о действии комендантского часа.

«Расходимся по домам! В Московской области введен комендантский час. С 20 часов вечера до 8 утра выход на улицу категорически воспрещен», — говорится в громкоговоритель.

Напомним, с 30 марта в Подмосковье будет действовать режим домашней самоизоляции для граждан региона всех возрастов.

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