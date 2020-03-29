Сочи, Краснодарский край, , 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.

Как сообщили «Кубанские новости», тело 14-летнего мальчика нашли на пляже. Его уже опознали.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, двух сочинских школьников смыло потоком воды в открытое море, когда они пытались перейти вброд реку Псезуапсе. Трагедия произошла вечером 25 февраля. В течение нескольких последующих дней детей искали — с воздуха, на воде, пешие группы патрулировали береговую полосу. Однако усилия сотен людей результатов не дали — тогда детей не нашли.