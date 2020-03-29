Астрахань, , 19:56 — REGNUM В Астрахани ликвидировали возгорание сухого камыша. Об этом 29 марта сообщается на сайте МЧС по региону.

«18.54 (17.54. мск) ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Напомним, на 18.10 (17.10. по мск) площадь пожара составляла 800 кв. м, площадь, пройденная огнем, — 9000 кв. м. Тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром до 15 м/с. На месте пожара создано 5 боевых участков. К тушению привлечено 73 человека и 26 единиц техники.

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