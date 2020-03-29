Псков, , 18:48 — REGNUM В Пскове скончался пациент, у которого была ранее диагностирована коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, у мужчины были тяжелые сопутствующие патологии в легких. Об этом 29 марта сообщает сетевое издание «Псковское агентство информации».

В региональном оперштабе отметили, что данный случай летального исхода вследствие болезни, вызванной коронавирусом, является первым в области, пациент имел тяжелые сопутствующие патологии в легких.

«Остальные пациенты у нас в удовлетворительной и средней степени. У умершего тяжелые сопутствующие патологии в легких», — цитирует издание главного врача Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев.

Напомним, ранее в Пскове был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией без контакта с приехавшими из-за рубежа.

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