Москва, , 18:16 — REGNUM Отчаянным шагом назвал предположительный побег российских социологов из ливийской частной тюрьмы «Митига» глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич в эксклюзивном интервью журналистам Федерального агентства новостей (ФАН). Ранее агентство сообщало о возможном побеге. Узники воспользовались моментом артударов по одноименной авиабазе, подконтрольной террористам, когда охранники из-за обстрелов спрятались в безопасное место, предоставив заключенных самим себе. Ливийские источники в соцсетях написали о том, что среди сбежавших из тюрьмы заключенных есть россиянин. По данным ФАН, единственными узниками из РФ в «Митиге» были социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, захваченные боевиками в мае 2019 года.

Малькевич отметил, что в сложных условиях внутри Ливии побег был отчаянным шагом: узникам необходимо не только покинуть тюрьму, но и найти способ выбраться из Триполи. На сегодняшний день город находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Эксперт подчеркнул, что ему хочется верить в успешный побег соотечественников, однако у истощенных узников мало шансов на спасение — им необходимо найти помощь среди местных жителей. Их жизнь — под угрозой.

«Надеюсь, они смогут найти какую-то помощь в этом бардаке», — подчеркнул президент ФНЗЦ.

Малькевич заявил, что сейчас вместе с коллегами активно работает над получением информации о случившемся — задействованы контакты в Ливии и Северной Африке.

По данным ФНЗЦ, в «Митиге» содержалось порядка трех тысяч заключенных. Несмотря на мировую практику перевода узников на домашний арест и изоляцию, ливийская тюрьма не предоставляла пленникам средств защиты от коронавируса.

Малькевич считает, что необходимо жестко противостоять ПНС, поскольку посольство Ливии и официальные структуры страны не отвечают на обращения и запросы. «Это целый комплекс проблем», — отметил он.

Напомним, россиян похитили в мае прошлого года — с тех пор Шугалея и Суэйфана удерживают в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» без предъявления обвинений. Ответственность за похищение эксперты возлагают на террористов из бандформирования RADA — боевики действуют с согласия ПНС, возглавляемого Файезом Сарраджем.

Тюрьма «Митига» известна пытками и нечеловеческими условиями содержания пленных.