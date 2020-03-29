Астрахань, , 17:58 — REGNUM В Астрахани на площади 800 кв. м горит сухой камыш. Об этом 29 марта сообщается на сайте МЧС по региону.

«На 18.10 (17.10. по мск) площадь пожара составляет 800 кв. м, площадь, пройденная огнем 9000 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение огня осложняется сильным порывистым ветром до 15 м/с.

На месте пожара создано 5 боевых участков. К тушению привлечено 73 человека и 26 единиц техники.

Напомним, сообщение о возгорании камыша поступило на пульт Главного управления МЧС России по Астраханской области в 13:42 (12:42 мск) 29 марта. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание камыша на площади 700 кв. м., площадь, пройденная огнем составляла 2000 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону был потушен крупный ландшафтный пожар на 10 гектарах. Для тушения пожара были задействованы более 200 сотрудников МЧС и более 50 единиц техники. При тушении погиб один пожарный.

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