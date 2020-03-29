Манила, , 17:51 — REGNUM На Филиппинах в международном аэропорту Манилы при взлете загорелся и потерпел крушение самолёт авиакомпании Lion Air, на борту которого находилось восемь человек. Об этом 29 марта сообщает портал Manila Bulletin.

Отмечается, что самолет следовал в аэропорт Токио в Японии, в самолете находились четыре члена экипажа и четыре пассажира, среди которых были врач, медсестра, граждане Канады и США.

Напомним, ранее два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.

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