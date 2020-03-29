Пенза, , 16:22 — REGNUM В Пензенской области сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали пожар в прессовочном цехе ООО «Чаадаевский завод ДП» в поселке Чаадаевка. Об этом 29 марта сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Открытое горение цеха было ликвидировано в 10:40 (мск), после ликвидации открытого горения, пожарно-спасательными подразделениями проводилась проливка конструкций. Пострадавших нет.

Отмечается, что для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 53 человека, 15 единиц техники и пожарный поезд от РЖД.

Напомним, 29 марта на пулььт ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о задымлении в прессовочном цехе ООО «Чаадаевский завод ДП», расположенного по адресу: Городищенский район, пос. Чаадаевка, ул. 2-я Луговая. Завод производит фанеру, деревянные фанерованные панели и аналогичные слоистые материалы, древесные плиты из древесины и других одревесневших материалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге на ж/д вокзале произошёл пожар