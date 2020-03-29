Эртиль, Воронежская область, 29 марта 2020, 15:01 — REGNUM Четыре человека погибли, двое получили ранения в результате автоаварии в Воронежской области днём 29 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла на 10 км автомобильной дороги местного значения «Эртиль-Терновка» в Эртильском районе около 11:40 29 марта. Столкнулись УАЗ и Chevrolet Lacetti, двигавшиеся навстречу друг другу. В результате аварии погибли четыре человека — мужчина, две женщины и девочка, находившиеся в Chevrolet Lacetti.
Ещё двое мужчина, находившиеся в УАЗ, получили ранения, они госпитализированы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.