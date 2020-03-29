Москва, , 11:21 — REGNUM В одной из клиник Москвы от коронавируса скончался 90-летний мужчина. Об этом 29 марта сообщили в столичном оперштабе по коронавирусу.

У пациента был положительный тест на коронавирус и диагноз пневмония. Кроме того, у мужчины имелись другие заболевания.

В оперштабе напомнили о необходимости самоизоляции для пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах, погибли восемь человек.

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