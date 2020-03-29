Донецк, , 10:19 — REGNUM За минувшие сутки боевики украинских формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 158 боевых припасов. Об этом сообщается 29 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Зайцево, Доломитное, Гольмовский, поселок шахты «6/7», поселок шахты имени Гагарина в Горловке, Спартак, Вольво-центр в Донецке, Старомихайловка, Петровское, Саханка.

В ходе обстрелов было применено запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в частности минометы калибра 122 мм, 120 мм, 82 мм. Также украинские боевики открывали огонь по ДНР из гранатометов РПГ, СПГ, АГС, из БТР, БМП, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка ранение головы несовместимое с жизнью получила мирная жительница 1931 года рождения, которая проживала по адресу улица Краснофлотская, дом 37.

Обстрелами также было повреждено пять жилых домов в населенном пункте Старомихайловка.

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ИА REGNUM напоминает, в предыдущие сутки украинские боевики десять раз нарушили режим перемирия, по Донецкой Народной Республики было выпущено 47 боевых припасов.

Отметим также, что несмотря на призыв представителя ОБСЕ к прекращению военных действий на территории республик Донбасса в связи с пандемией коронавируса, украинская сторона продолжает обстрелы Донецкой Народной Республики.