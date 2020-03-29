Эр-Рияд, , 10:02 — REGNUM Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила две баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами, однако это привело к ранению двух подданных королевства. Об этом 29 марта сообщает агентство SPA.

«Двое гражданских получили легкие ранения, пострадав от обломков перехваченной ракеты», — отметил представитель вооруженных сил Саудовской Аравии Мухаммед аль-Хаммади в комментарии журналистам агентства.

По его словам, ракетные удар был нанесен по городу Джизан, расположенному на границе Саудовской Аравии и Йемена.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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