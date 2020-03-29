Тобольск, Тюменская область, , 09:32 — REGNUM В тюменском городе Тобольске перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в убийстве инвалида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что днём 21 января 2020 года инвалид пригласил в гости знакомого в квартиру, расположенную в доме по улице 3-я Северная Тобольска. В ходе распития спиртного вспыхнула ссора, знакомый нанёс хозяину квартиры множественные удары руками и ногами по телу жертвы. От полученных ранений инвалид скончался.

Полицейские по горячим следам нашли подозреваемого. В ходе следствия была собрана достаточная доказательная база. Гражданин обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В ходе следствия он был заключён под стражу. Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.