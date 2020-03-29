Москва, , 08:02 — REGNUM Стикеры, напоминающие москвичам о необходимости самоизоляции из-за COVID-19, исказили названия двух станций метро. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Стикеры на станциях «Домодедовская» и «Бабушкинская» изменили их названия на станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».

"Решили напомнить вам, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время», — поясняется в сообщении городского ведомства.

Напомним, в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что пассажиропоток за прошедший месяц сократился на 44% из-за эпидемии коронавируса. Снижение интенсивности произошло по всем видам транспорта. Также сообщается, что уменьшилось число ДТП.

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