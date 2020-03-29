Москва, , 07:43 — REGNUM В России недостаточно тепловизоров, которые позволяют выявить возможное заражение сотрудника до того, как он передаст инфекцию своим коллегам. Об этом рассказал радио Sputnik первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский.

Крупные российские компании закупаются тепловизорами и ставят их при входе, чтобы определить потенциально зараженного сотрудника. Цена такого устройство колеблется от 300 до 500 тысяч рублей и на рынке их количество ограничено.

«Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — сказал Андриевский.

Он также отметил, что из-за ажиотажного спроса на тепловизоры от крупных компаний, устройств может не хватить медикам.

Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, в 58 регионах России зарегистрировано 1036 заразившихся коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба с коронавирусом в России: последние сводки — трансляция