Каракас, 29 марта 2020, 06:48 — REGNUM В ближайшие несколько дней из РФ в Венесуэлу отправится второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сказал президент Николас Мадуро в ходе телефонного сообщения, обнародованного в эфире телеканала VTV.
По его словам, в скором времени из РФ по указанию президента Владимира Путина «прибудет военный самолет с оборудованием».
Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, В МИД РФ назвали верными действия правительства Мадуро в условиях пандемии коронавируса.
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