Каракас, , 06:48 — REGNUM В ближайшие несколько дней из РФ в Венесуэлу отправится второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сказал президент Николас Мадуро в ходе телефонного сообщения, обнародованного в эфире телеканала VTV.

«На этой неделе прибыли три борта, один — из России», — сказал Мадуро.

По его словам, в скором времени из РФ по указанию президента Владимира Путина «прибудет военный самолет с оборудованием».

"Президент Путин через посла страны направил мне вчера вечером сообщение, в котором заверил в стратегической интегральной поддержке во всех областях», — отметил президент.

Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, В МИД РФ назвали верными действия правительства Мадуро в условиях пандемии коронавируса.

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