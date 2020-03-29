Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Грудной ребенок заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, погиб в США. Об этом информирует пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Сообщается, что погибшему ребенку из Чикаго еще не было и года.

«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца», — приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

По её словам, сейчас «проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти».

В департамент также сообщили, что в группе риска заболевания коронавирусом находятся пожилые люди. Так, более 85% умерших от последствий заражения COVID-19 в Иллинойсе были жители 60 лет и старше. При этом отмечается, что заражаются вирусом люди всех возрастов.

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