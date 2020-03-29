Грозный, , 06:05 — REGNUM Власти Чечни закрывают движение через административные границы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил член оперативного штаба Адам Делимханов в эфире ЧГТРК «Грозный».

"Никого не запустят и не выпустят, кроме работников медицинской сферы и продовольственной отрасли. Транзитным машинам, проезжающим через республику, рекомендую выбирать объездную дорогу, там никакой разницы нет», — сказал Делимханов.

Кроме того, он также призвал жителей Чечни, находящихся за пределами региона самоизолироваться по месту нахождения. По его словам как для республики, так и для страны важно, насколько жители региона будем ограничены в передвижении.

Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Instagram написал, что руководством республики принято решение ввести ограничения на въезд в Грозный.

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