Грозный, 29 марта 2020, 06:05 — REGNUM Власти Чечни закрывают движение через административные границы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил член оперативного штаба Адам Делимханов в эфире ЧГТРК «Грозный».
Кроме того, он также призвал жителей Чечни, находящихся за пределами региона самоизолироваться по месту нахождения. По его словам как для республики, так и для страны важно, насколько жители региона будем ограничены в передвижении.
Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Instagram написал, что руководством республики принято решение ввести ограничения на въезд в Грозный.
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