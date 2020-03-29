Москва, , 05:36 — REGNUM Прогноз того, когда стоит ожидать пика коронавирусной инфекции COVID-19 в России рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью НСН.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше», — сказал учёный.

По его прогнозам, в РФ эпидемия будет развиваться медленно. Однако при этом не следует забывать опыт Италии, где «три-четыре недели тому назад тоже всё выглядело несерьёзно, а сейчас там значительная катастрофа».

Альштейн положительно оценивает меры, предпринимаемые в стране для борьбы с коронавирусом «разобщение (граждан) поможет приостановить распространение инфекции».

По его мнению, полностью остановить вирус SARS-CoV-2 «конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся».

Как сообщало 21 марта ИА REGNUM, Альштейн заявил, что, на территории России пандемия коронавируса может пойти на спад через два месяца.

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