Сеул, , 04:54 — REGNUM КНДР запустила со своей территории две ракеты малой дальности в направлении акватории Японского моря. Об этом сообщает «Рёнхап», ссылаясь на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что ракеты «пролетели около 230 километров на максимальной высоте 30 километров».

По данным Южной Кореи, запуск ракет был произведен в 6:10 по местному времени (0:10 мск) из района Вонсан.

Как сообщало 29 марта ИА REGNUM, в канцелярии главы правительства Японии информировали, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности.

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