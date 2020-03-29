Белград, , 04:38 — REGNUM Количество жертв заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сербии увеличилось до десяти. Об этом сказал глава Минздрава страны Златибор Лончар сообщил на брифинге в правительстве.

«У нас скончались ещё два пациента: женщина в Клиническом центре Сербии, которая восемь дней была на аппарате искусственной вентиляции лёгких и имела проблемы с щитовидной железой, и мужчина 63 лет в Нише, также с сопутствующими заболеваниями», — сообщил министра.

По его словам, общее число больных в стране достигло 659 человек.

Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Сербия попросит у России помощь в борьбе против COVID-19, её просьба будет услышана.

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