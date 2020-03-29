Белград, 29 марта 2020, 04:38 — REGNUM Количество жертв заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сербии увеличилось до десяти. Об этом сказал глава Минздрава страны Златибор Лончар сообщил на брифинге в правительстве.
По его словам, общее число больных в стране достигло 659 человек.
Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Сербия попросит у России помощь в борьбе против COVID-19, её просьба будет услышана.
Читайте ранее в этом сюжете: Сербия может рассчитывать на помощь России в борьбе против эпидемии