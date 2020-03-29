Киев, , 04:09 — REGNUM Для граждан Украины, которые возвращаются домой из-за эпидемии коронавируса, ужесточится порядок въезда. Об этом сказал глава МВД страны Арсен Аваков, передает пресс-службу министерства.

«В последующие дни ещё будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан», — сказал министр.

По его словам, новый пропускной режим основан на опыте 15 стран-партнёров. Уточняется, что к въезжающим гражданам будет применяется иной режим проверок и принудительная обсервация.

Как сообщало 26 марта ИА REGNUM, Аваков заявил, что МВД Украины готово отслеживать перемещения граждан у кого обнаружили COVID-19, по номеру мобильного телефона.

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