Токио, , 03:29 — REGNUM КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности. Об этом передает местный телеканал NHK, ссылаясь на канцелярию главы правительства Японии.

По данным, японской стороны ракеты преодолели расстояние 250 км не долетев при этом до исключительной экономической зоны страны в Японском море. Сведения об ущербе рыболовецким судам, которые могли находиться в районе траектории ракет, не сообщаются.

При канцелярии главы кабинета министров Японии создан кризисный штаб по обработке информации о ракетных испытаниях КНДР. Как отметил министр обороны Японии Таро Коно, в настоящий момент проводится всесторонний анализ данных о запуске ракет.

Как сообщало 29 марта ИА REGNUM, в Южной Кореи сообщили о запуске «неопознанной ракеты» со стороны КНДР.

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