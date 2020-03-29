Ростов-на-Дону, , 03:02 — REGNUM Крупный ландшафтный пожар на 10 гектарах на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону потушен, 29 марта сообщили в управлении МЧС России по Ростовской области.

Ликвидация возгорания завершена в 01:43.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта для тушения пожара на левом берегу Дона на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону были задействованы более 200 сотрудников МЧС и более 50 единиц техники. При тушении погиб один пожарный.

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