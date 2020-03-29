Вашингтон, , 01:54 — REGNUM В США количество учтенных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 113 805 человек. Об этом передает CNN.

По данным, Центра системной науки и техники (CSSE) при Университете Джона Хопкинса (JHU) количество погибших от последствий заражения вирусом составляет на данный момент 2010 человек. Выздоровевших — 961.

Как сообщало 28 марта ИА REGNUM, лидер США Дональд Трамп сказал, что среди мер борьбы с коронавирусом рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и ещё в нескольких штатах.

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