Элиста, 29 марта 2020, 01:35 — REGNUM Власти Элисты решили объявить режим ЧС в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы республики.
Сообщается, что согласно указа главы Калмыкии Бату Хасикова в Элисте с 28 марта прекращают работу развлекательные заведения, а также пункты общественного питания.
Продуктовые магазины и продовольственные рынки, аптеки, учреждения, оказывающие экстренные медицинские услуги, общественный транспорт продолжат свою работу в обычном режиме.
Как сообщало 20 марта ИА REGNUM, в Элисте был объявлен карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.
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