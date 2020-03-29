Элиста, , 01:35 — REGNUM Власти Элисты решили объявить режим ЧС в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы республики.

«В Элисте сегодня объявлен режим ЧС, решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса при главе администрации города», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что согласно указа главы Калмыкии Бату Хасикова в Элисте с 28 марта прекращают работу развлекательные заведения, а также пункты общественного питания.

Продуктовые магазины и продовольственные рынки, аптеки, учреждения, оказывающие экстренные медицинские услуги, общественный транспорт продолжат свою работу в обычном режиме.

Как сообщало 20 марта ИА REGNUM, в Элисте был объявлен карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

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