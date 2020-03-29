Мурманск, , 00:53 — REGNUM В Мурманской области зафиксировано три случая инфицирования коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в области.

«По состоянию на 22.00 28 марта в Мурманской области подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом», — рассказали в штабе.

Также сообщается, что ещё у 16 пациентов анализы предварительно показывают положительный результат.

Как сообщало 28 марта ИА REGNUM, власти области ограничили въезд в два города из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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