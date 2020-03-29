Эр-Рияд, , 00:51 — REGNUM Две ракеты, запущенные со стороны Йемена, были сбиты в небе над Эр-Риядом ПВО саудовской армии, 28 марта передает телеканал Al-Arabia.

Еще одна ракета сбита в небе над городом Джазан на юге страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта противоборствующие стороны в Йемене — официальное правительство страны и повстанцы-хуситы — приняли решение прекратить огонь из-за пандемии коронавируса. Коалиция во главе с Саудовской Аравией одобрила данный шаг.

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