Палу, Индонезия, , 23:48 — REGNUM В Индонезии на острове Сулавеси сейсмологами зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 28 марта сообщает Геологическая служба США.

Согласно данным американской службы, землетрясение произошло в 15:43 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр подземных толчков залегал в 64 км к северо-западу от города Пендоло в провинции Центральное Сулавеси на глубине 10 км.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, его эпицентр располагался в 72 километрах к северо-западу от района Джайяпура.

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