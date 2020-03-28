Ростов-на-Дону, , 22:38 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным и близким спасателя, погибшего во время тушения крупного ландшафтного пожара.

«К сожалению, цена, которая заплачена за тушение этого пожара, уже оказалась непомерно высока. Погиб человек — сотрудник МЧС, младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов. Ему было всего 30 лет. Горько, когда мы теряем людей, особенно молодых. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что основной версией возникновения пожара на улице Чемордачка является поджог. Площадь возгорания, по предварительной информации, составляет 10 гектаров. К ликвидации огня привлечено более 200 человек, 50 единиц техники, вертолёт Ми-8 и пожарный поезд. Два очага пожара из четырёх удалось локализовать.

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