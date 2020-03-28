Ростов-на-Дону, , 22:33 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что причиной крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону, стал человеческий фактор.

«Пожар на левом берегу [реки Дон] снова начался в камышах. Загорелось сразу в четырёх местах. Сильный ветер только усугубил ситуацию. Очевидно, что причина пожара — человеческий фактор, это поджог. Поручил со всей серьёзностью разобраться в причинах возгорания и наказать виновных», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что огонь на улице Чемордачка вспыхнул около 14:00 мск 28 марта. К ликвидации пожара привлечено более 200 человек и несколько десятков единиц техники, авиация и пожарный поезд. По предварительным данным, площадь возгорания составила 10 гектаров. Огнеборцы продолжают борьбу со стихией.

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