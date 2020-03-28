Ростов-на-Дону, , 21:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону вдвое увеличена группировка сил и средств для борьбы с крупным ландшафтным пожаром на улице Чемордачка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 марта.

В настоящее время на месте происшествия работают более 200 огнеборцев и более 50 единиц техники. Из четырёх очагов пожара удалось локализовать два. По последней информации, площадь возгорания составляет 10 гектаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что к ликвидации пожара привлечена авиация и пожарный поезд. При тушении огня погиб один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Причину пожара в Ростове-на-Дону установят после ликвидации – МВД