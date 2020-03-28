Ташкент, , 21:10 — REGNUM Власти Ташкента порекомендовали владельцам наружной рекламы приостановить основную работу и зафиксировать на баннерах и LED-экранах надпись «Оставайтесь дома». Причем в Узбекистане рекомендации властей означают императивный характер, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хокимият (администрация) Ташкента, учитывая пандемию коронавируса, которая охватила весь мир, в том числе и нашу страну, рекомендует владельцам LED-экранов временно прекратить подачу рекламы и наладить ротацию надписи «Оставайтесь дома», призывающую жителей и гостей столицы не покидать свои дома без особой необходимости», говорится в сообщение хокимията.

Вместе с этим, ранее сообщалось, что несмотря на то, что правительством республики объявлен карантин в связи с коронавирусной инфекцией, в Ташкенте продолжается массовое строительство коммерческих и государственных объектов.

Ташкентцы возмущены, что в период карантина многочисленные рабочие не соблюдают элементарных правил гигиены и могут стать источником обширной эпидемии.

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