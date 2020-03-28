Ростов-на-Дону, , 20:29 — REGNUM Причина крупного ландшафтного пожара, произошедшего на улице Чемордачка в Рлостове-на-Дону, будет установлена после ликвидации возгорания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 28 марта.

«Причина возгорания сотрудниками ГУ МЧС России по Ростовской области будет установлена только после ликвидации пожара. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что площадь возгорания в настоящее время составляет 25 гектаров. К месту происшествия были направлены вертолёт Ми-8 и пожарный поезд. Спасатели продолжают борьбу с открытым огнём. Один из огнеборцев погиб.

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