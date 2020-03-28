Ростов-на-Дону, , 20:09 — REGNUM При тушении крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону вертолёт Ми-8 сбросил почти 40 тонн воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 марта.

Всего вертолёт совершил более десяти сбросов воды. Однако локализовать пожар пока не удалось. Площадь возгорания составляет 25 гектаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что огонь на улице Чемордачка вспыхнул около 14:00 мск 28 марта. К месту пожара было направлено более 100 человек и несколько десятков спецмашин. Позже было принято решение о подключении к ликвидации возгорания пожарного поезда и вертолёта Ми-8.

Напомним, что при тушении пожара погиб один из огнеборцев.

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