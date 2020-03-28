Ростов-на-Дону, , 18:39 — REGNUM Один человек погиб во время ликвидации крупного природного пожара в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 марта.

«Мы подтверждаем факт гибели пожарного. Подробности выясняются», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что тушат крупный ландшафтный пожар на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону более 100 человек. К месту происшествия было направлено несколько десятков единиц техники, вертолёт МИ-8 и пожарный поезд. Ликвидировать возгорание мешает сильный ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: К месту пожара в Ростове-на-Дону направили вертолёт МИ-8 и поезд