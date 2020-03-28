Ростов-на-Дону, 28 марта 2020, 18:39 — REGNUM Один человек погиб во время ликвидации крупного природного пожара в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 марта.
«Мы подтверждаем факт гибели пожарного. Подробности выясняются», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, что тушат крупный ландшафтный пожар на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону более 100 человек. К месту происшествия было направлено несколько десятков единиц техники, вертолёт МИ-8 и пожарный поезд. Ликвидировать возгорание мешает сильный ветер.
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