Санкт-Петербург, , 19:41 — REGNUM В Петербурге на платформе Городской товарной станции смертельно травмирована женщина. Сотрудница филиала «РЖД» попала под колесо перегружателя и получила травмы, не совместимые с жизнью, сообщает 28 марта петербургский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По факту смертельного травмирования женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ»). Максимальное наказание за это преступление — до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, при выполнении работ по перегрузке контейнеров докер-механизатор Санкт-Петербург-Витебской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ — филиала ОАО «РЖД», находившийся за рулем ричтакерного перегружателя KALMAR, не убедился, что путь свободен и, не подав предупредительный сигнал, начал сдавать назад.

«В результате сотрудница попала под колесо данного перегружателя и получила телесные повреждения различной степени тяжести, от которых в последствии скончалась», — говорится в сообщении следственных органов.

Ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию.