Ростов-на-Дону, , 17:24 — REGNUM К тушению крупного природного пожара в Ростове-на-Дону подключат вертолёт и пожарный поезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 марта.

«Вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, ожидается прибытие пожарного поезда. Площадь уточняется. Угрозы стадиону нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ликвидировать пожар на улице Чемордачка, где загорелся камыш, мешает сильный ветер. На месте происшествия работают более 100 огнеборцев и несколько десятков единиц техники.

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